В Казахстане дешевеют яйца

Перед этим цены на продукт безостановочно росли более полугода, передает Kazpravda.kz

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С 16 по 23 апреля яйца снизились в цене на 1,8%. Указанная неделя – уже четвертая, по итогам которой они становятся более доступными для потребителей, сообщает Первое кредитное бюро.

Перед этим цены на яйца безостановочно росли 6,5 месяцев. Причем высокие темпы фиксировались в общей сложности 12 недель с октября по январь (в среднем – 1,3%). Такое положение дел прежде всего связывали с сезонностью: короткий световой день и холодная погода негативно влияют на яйценоскость кур.

Впрочем, дешевеют яйца далеко не везде. Снижение цен отмечается в половине обследованных городов (всего их 20). Причем чаще всего соответствующая динамика является незначительной – от 0,1% до 0,2%. Заметными темпами на общем фоне выделяется лишь Актобе (-1,7%). Неизменными цены остались в 7 городах, выросли – в 3 (Астана, Шымкент, Атырау – во всех случаях на 0,1%).

При этом яйца по-прежнему стоят дороже, чем в начале года. С тех пор цены поднялись на 3,4%.