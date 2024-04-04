Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель

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Рассмотрение уголовного дела Куандыка Бишимбаева об убийстве с особой жестокостью продолжается в суде, передает корреспондент Kazpravda.kz

Переписку между супругами, скрин которой сделала Салтанат, цитировала гособвинитель. Она также зачитала личные заметки убитой в период ее брака с обвиняемым.

В одной из таких заметок она описывает свое отношение к мужу и ссорам с ним:

«Привет, жаным, я тоже смотрю на фотографии и сердце болит, я люблю тебя и твои старания тоже вижу, но я устала от вынужденных выяснений отношений, постоянных доказательств своей любви и оправданий. Это не жизнь. Я не твоя игрушка, не твой ребенок, меня шугать постоянно и одно и тоже повторять. Я не слабоумная, если ты не заметил. И я не хочу слушать, что и как мне надо делать 24/7. Когда я сама знаю, и все усвоила. После каждой ссоры я сутки прихожу в себя. А мне потом надо заниматься своими делами, встретить тебя с улыбкой и, не дай бог, я потом буду уставшая. Для того, чтобы любовь и брак принесли долгосрочное счастье, нужен фундамент из доверия и уважения. Иначе зачем наши усилия? Все рухнет, как карточный домик. Нам надо научиться быть опорой друг другу, а не воевать между собой, как два недоумка. Мы вроде так много говорим о наших отношениях и вроде как понимаем друг друга. Но я все равно пребываю в стрессе от постоянных придирок и ссор. Я говорила, что остро и болезненно воспринимаю наши конфликты. На этой почве у меня начались нервные срывы, но я люблю тебя и поэтому, в свою очередь, буду стараться работать над собой, выполнять все, что ты просишь, потому что для меня важно твое спокойствие и твое счастье».

Судебный процесс продолжается.

Напомним, вчера присяжным показали видео с камеры видеонаблюдения. Ранее Бишимбаев рассказал присяжным, каким образом избил жену в ресторане в ночь смерти и зачем после этого звонил ясновидящей.