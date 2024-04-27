Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане

Фото: Минтранспорта РК

Министерство транспорта РК уведомляет об открытии навигации 2024 года на судоходных водных путях в областях: Абай, Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской.

В Восточно-Казахстанской области навигация будет открыта в первой половине мая текущего года.

В рамках плана мероприятий по предупреждению аварийности на флоте на 2024 год территориальными органами министерства до открытия навигации во всех регионах были проведены семинары с участием судоводителей, руководителей учебных центров по подготовке судоводителей маломерных судов, владельцев баз-стоянок и прокатных пунктов маломерных судов по безопасности плавания судов, в том числе маломерных судов, и анализу транспортных происшествий.

С начала года в рамках подготовки к безопасной эксплуатации судов территориальными органами министерства осмотрено 73 маломерных судна и 42 судна внутреннего водного плавания, по результатам которого выявлено 37 административных правонарушений.

Согласно правилам пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок использования маломерных судов допускается только с момента полного очищения водоема от льда.

Вместе с тем министерство напоминает о необходимости соблюдения капитанами судов и судоводителями маломерных плавсредств требований нормативных правовых актов, направленных на безопасную эксплуатацию судов.