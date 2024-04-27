Молодой казахский композитор пленил Женевскую публику

Культура
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В исторической Женевской консерватории состоялся концерт известного казахского композитора и пианиста Рахат-Би Абдысагина, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Концерт в центре международной дипломатии, представленный как кульминация «Тюркской недели в Женеве» под председательством Казахстана, собрал аудиторию, включающую глав дипломатических миссий и международных организаций, представителей НПО, академических кругов, Женевского сообщества и казахской диаспоры.

Программа Рахат-Би Абдысагина включала как классические произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Листа, Скрябина, а также собственные сочинения композитора.

В багаже Рахат-Би Абдысагина, сочинившего своё первое произведение в возрасте 9 лет, более 150 композиций, включая три оперы.

Его недавняя опера «The Bruce» получила признание критиков, и в начале этого года состоялись её премьеры в четырёх городах Великобритании.

#музыка #классика #Рахат-Би Абдысагин #Женева

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