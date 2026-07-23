Атырау становится центром вагоностроения

Точки роста
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырауской области набирает обороты промышленная интеграция объектов металлообработки и машиностроения. В результате создаются тысячи новых рабочих мест на предприятиях по выпуску железнодорожной техники и комплектующих к ней. Ядром вертикально интегрированного кластера стал завод грузовых вагонов, построенный Группой компаний TEXOL.

фото РСК

Предприятие, введенное в строй два года назад, сегодня считается одним из самых крупных в сфере отечественного машиностроения. На данный момент его производственные площади занимают 17 тыс. кв. м.

Однако это лишь первый этап развития. Уже к 2027 году площадь завода увеличится почти четырехкратно. После выхода на проектную мощность здесь будут ежегодно выпускать от шести до восьми тысяч грузовых вагонов. Товарная линейка включает в себя железнодорожные цистерны для перевозки нефти и газа, фитинговые платформы, полувагоны, крытые вагоны, а также широкий спектр стальных и чугунных комплектующих.

В перспективе предприятие намерено полностью обеспечить внутренние потребности казахстанских железных дорог и значительно увеличить экспорт­ные поставки.

Особенность кластера заключается в максимальном использовании отечественных материалов и комплектующих. Листовой прокат и металлоконструкции поступают в Атырау с металлургического комбината в Карагандинской области, подшипники производятся на заводе в Степногорске, оси и колесные диски из Экибастуза поставляет завод Railways Systems KZ.

Такой подход способствует развитию казахстанской металлургии и укреплению промышленной кооперации между регио­нами республики. Следующим этапом станет запуск собственного литейного производства вагонных деталей. Это позволит практически полностью отказаться от импорта комплектую­щих и сформировать в стране полный цикл производства подвижного состава для железнодорожных грузоперевозок.

По словам технического директора компании Анатолия Лунева, строящийся завод не только полностью закроет внутренние потребности Казахстана, но и станет крупнейшим экспортером на международном рынке.

– Qarmet выступает основным поставщиком листового и сортового проката. Стальные отливки закупаются в Казахстане и странах СНГ. С 2028 года наш завод намерен закрывать потребность по литым деталям для вагоностроения в Атырау. Производительность предприятия рассчитана на серийное производство шести тысяч вагонокомплектов в год, – сообщил Анатолий Лунев.

По словам технического директора, отрасль железнодорожного машиностроения переживает технологическую революцию. На сегодняшний день в компании выделили четыре основных направления.

– Первое: зеленая химия и экологизация процесса формовки. Во всем мире ужесточается экологическое законодательство, растут тарифы на захоронение опасных отходов. Главный тренд касается возврата к неорганическим связующим материалам. В отличие от производств, использующих токсичные смолы, наш завод для крупного литья будет применять холоднотвердеющие смеси на основе жидкого стекла и экологически чистых сложных эфиров. Это практически безотходное производство, при котором до 97 процентов песка регенерируется и перерабатывается повторно. Второе – переход к высокоточному литью: мировая индустрия стремится производить отливки, практически не требующие последующей механической обработки, – пояснил Анатолий Лунев.

Третье направление – энергоэффективный электронагрев. Использование электронагрева в индукционных плавильных печах – мировой стандарт, позволяющий получать металл высочайшего качества и при этом обеспечивать экологическую чистоту.

– Литейные заводы больше не проектируются на глаз, – уточнил руководитель заводских технических служб. – Сегодня на помощь приходят Индустрия 4.0 и цифровизация. Мы используем трехмерное моделирование высокого уровня детализации и создаем полноценный цифровой двойник производства. Это поз­воляет полностью оцифровать и оптимизировать логистику цехов, кранов и завалочных тележек еще до того, как будет залит первый кубометр бетона.

В перспективе завод мощностью более 50 тыс. т литья в год полностью замкнет индустриальный кластер в регионе. Это позволит собирать казахстанские грузовые вагоны из комплектующих, выполненных на основе собственного литья.

Завершение масштабного проекта в сфере металлообработки и машиностроения будет способствовать развитию промышленности области и республики, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и увеличению экспортного потенциа­ла страны.

#Атырау #завод #вагоностроение #завод грузовых вагонов #TEXOL

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