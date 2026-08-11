Мичуринский завод наращивает мощности

Развитие перерабатывающей отрасли остается одним из приоритетных направлений экономики Павлодарской области. Особое внимание здесь уделяют субъектам бизнеса, готовым вкладывать средства в новейшее оборудование, внедрять современные технологии, осваивать выпуск продукции, востребованной аграрным сектором. К их услугам – инструменты государственной поддержки.
Один из примеров подобных проектов – ТОО «Мичуринский завод комбикормов и ферментированного биосырья». Молодое перерабатывающее предприятие было создано в 2023 году, однако выпуск первой продукции заводчане начали в 2025-м. На сроки осуществления проекта повлияли время пусконаладки оборудования и особенности самого рынка комбикормов, для которого характерна сезонность.
В современном животноводстве эффективность рациона – прямой путь к росту рентабельности. Мичуринский завод комбикормов, выступающий сегодня в качестве Евразийского центра распределения ферментированного белкового сырья в Казахстане, доказывает, что инновации позволяют совершить качественный скачок в продуктивности и сохранности поголовья.
Как рассказал руководитель и учредитель предприятия Максим Русинович, от обычных кормовых смесей продукция Мичуринского завода отличается использованием биологически активных ферментов, которыми в процессе обработки расщепляют исходные компоненты сырья до легкодоступных аминокислот, сахаров и жирных кислот, благодаря чему питательные вещества становятся более доступными для организма и лучше усваиваются. Предполагается, что при таком откорме скоту требуется меньше внутренних ресурсов на переваривание. При этом высвобождаемая энергия направляется на дополнительный рост и развитие.
Еще одна особенность производства – отказ от использования животного белка: в рецептуре не применяют рыбо- и мясокостную муку. Официального сертификата Halal у предприятия пока нет, однако, по словам руководителя, производственный процесс организован с учетом соответствующих требований.
Основная продукция завода – полнорационные комбикорма для КРС и птицы мясного и яичного направлений. При этом специалисты завода рассчитали рацион для разных видов сельскохозяйственных животных. Например, технологические возможности позволяют выпускать комбикорма для кроликов, овец и дойных коз. Однако же эти позиции в данное время не производятся из-за сложности с сырьем – некоторые необходимые компоненты в регионе выращивают или выпускают в недостаточном объеме. Поэтому пока предприятие сосредоточилось на продукции, которая пользуется наиболее стабильным спросом.
При этом около 90% используемого сырья имеет казахстанское происхождение. Пшеницу закупают у местных хлеборобов, соевый шрот и растительный жмых – у перерабатывающих предприятий Усть-Каменогорска и Талдыкоргана. При дефиците отдельных культур часть сырья приходится завозить из России – в основном это касается кукурузы, периодически приобретаемой в Алтайском крае.
Сам завод расположен в селе Мичурино Павлодарского района. Площадку выбирали с учетом близости к областному центру, удобной транспортной логистики и сырьевой базы. По словам руководителя предприятия, имеющийся земельный участок позволяет в дальнейшем расширять производство. Сегодня на заводе трудятся 14 человек. Работа организована двумя бригадами, которые сменяют друг друга по установленному графику.
Своих первых постоянных покупателей предприятие уже нашло. Основными потребителями продукции пока остаются владельцы личных подсобных хозяйств, небольшие фермы и средние оптовые хозяйства в Павлодарском районе, Павлодаре и Экибастузе. Отдельные партии уже поставлялись в Астану и Караганду.
Однако работать с крупными сельскохозяйственными предприятиями завод пока не может. Для таких клиентов необходимы стабильные поставки значительных объемов продукции, тогда как действующие мощности этого обеспечить не позволяют. Сейчас предприятие выпускает около 10 тонн комбикорма за смену. Чтобы перейти к другим объемам и выйти на новый рынок, завод решил расширить производство и воспользоваться мерами господдержки.
При содействии Фонда развития предпринимательства «Даму» и АО «Нурбанк» Мичуринский завод комбикормов и ферментированного биосырья принял участие в программе «Өрлеу». На приобретение дополнительного технологического оборудования предпринимателю был предоставлен кредит в размере 25 млн тенге по льготной ставке 12%.
Оборудование уже закуплено и доставлено в Павлодар, однако установить его в действующем здании пока невозможно. Новая технологическая линия имеет вертикальную конструкцию и требует помещения большей высоты.
По словам Максима Русиновича, для размещения оборудования необходимо фактически увеличить высоту производственного здания еще примерно на три этажа – сейчас идет проектирование соответствующего помещения. Но главное, что после завершения строительных работ и запуска новой линии производительность предприятия должна увеличиться десятикратно – с нынешних 10 тонн продукции за смену до 10 тонн в час.
– Для завода важен не только общий рост объемов. Новая линия позволит обеспечить ритмичность производства, выпускать крупные партии и выполнять заказы в соответствии с графиком поставок. Это в свою очередь даст нам возможность заключать контракты с крупными аграрными компаниями, расширять географию продаж, выходить на новые рынки, – говорит предприниматель.
Максим Русинович считает льготное кредитование полезным инструментом для производственного бизнеса. С учетом рыночной ситуации и длительного срока возврата средств такие программы позволяют воплощать в жизнь проекты, которые без дополнительного финансирования пришлось бы откладывать на неопределенное время.