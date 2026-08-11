Мичуринский завод наращивает мощности

Точки роста
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Развитие перерабатывающей отрасли остается одним из приоритетных направлений экономики Павлодарской области. Особое внимание здесь уделяют субъектам бизнеса, готовым вкладывать средства в новейшее оборудование, внедрять совре­менные технологии, осваивать выпуск продукции, востребованной аграрным сектором. К их услугам – инструменты государственной поддержки.

фото автора

Один из примеров подобных проектов – ТОО «Мичуринский завод комбикормов и ферментированного биосырья». Молодое перерабатывающее предприятие было создано в 2023 году, однако выпуск первой продукции заводчане начали в 2025-м. На сроки осуществления проекта повлияли время пусконаладки оборудования и особенности самого рынка комбикормов, для которого характерна сезонность.

В современном животноводстве эффективность рациона – прямой путь к росту рентабельности. Мичуринский завод комбикормов, выступающий сегодня в качестве Евразийского центра распределения ферментированного белкового сырья в Казахстане, доказывает, что инновации позволяют совершить качественный скачок в продуктивности и сохранности поголовья.

Как рассказал руководитель и учредитель предприятия Максим Русинович, от обычных кормовых смесей продукция Мичуринского завода отличается использованием биологически активных ферментов, которыми в процессе­ обработки расщепляют исходные компоненты сырья до легкодоступных аминокислот, сахаров и жирных кис­лот, благодаря чему питательные вещества становятся более доступными для организма и лучше усваиваются. Предполагается, что при таком откорме скоту требуется меньше внутренних ресурсов на переваривание. При этом высвобождаемая энергия направляется на дополнительный рост и развитие.

Еще одна особенность производства – отказ от использования животного белка: в рецептуре не применяют рыбо- и мясокостную муку. Официального сертификата Halal у предприятия пока нет, однако, по словам руководителя, производственный процесс организован с учетом соответствующих требований.

Основная продукция завода – полнорационные комбикорма для КРС и птицы мясного и яичного направлений. При этом специалисты завода рассчитали рацион для разных видов сельскохозяйственных животных. Например, технологические возможности позволяют выпускать комбикорма для кроликов, овец и дойных коз. Однако же эти позиции в данное время не производятся из-за сложности с сырьем – некоторые необходимые компоненты в регионе выращивают или выпускают в недостаточном объеме. Поэтому пока предприятие сосредоточилось на продукции, которая пользуется наиболее стабильным спросом.

При этом около 90% используемого сырья­ имеет казахстанское происхождение. Пшеницу закупают у местных хлеборобов, соевый шрот и растительный жмых – у перерабатывающих предприятий Усть-Каменогорска и Талдыкоргана. При дефиците отдельных культур часть сырья приходится завозить из России – в основном это касается кукурузы, периодически приобретаемой в Алтайском крае.

Сам завод расположен в селе Мичурино Павлодарского района. Площадку выбирали с учетом близости к областному центру, удобной транспортной логистики и сырьевой базы. По словам руководителя предприятия, имеющийся земельный учас­ток позволяет в дальнейшем расширять производство. Сегодня на заводе трудятся 14 человек. Работа организована двумя бригадами, которые сменяют друг друга по установленному графику.

Своих первых постоянных покупателей предприятие уже нашло. Основными пот­ребителями продукции пока остаются владельцы личных подсобных хозяйств, небольшие фермы и средние оптовые хозяйства в Павлодарском районе, Павлодаре и Экибас­тузе. Отдельные партии уже поставлялись в Астану и Караганду.

Однако работать с крупными сельскохозяйственными предприятиями завод пока не может. Для таких клиентов необходимы стабильные поставки значительных объемов продукции, тогда как действующие мощнос­ти этого обеспечить не позволяют. Сейчас предприятие выпускает около 10 тонн комбикорма за смену. Чтобы перейти к другим объемам и выйти на новый рынок, завод решил расширить производство и воспользоваться мерами господдержки.

При содействии Фонда развития предпринимательства «Даму» и АО «Нурбанк» Мичуринский завод комбикормов и ферментированного биосырья принял участие в программе «Өрлеу». На приобретение дополнительного технологического оборудования предпринимателю был предоставлен кредит в размере 25 млн тенге по льготной ставке 12%.

Оборудование уже закуплено и доставлено в Павлодар, однако установить его в действующем здании пока невозможно. Новая технологическая линия имеет вертикальную конструкцию и требует помещения большей высоты.

По словам Максима Русиновича, для размещения оборудования необходимо фактически увеличить высоту производственного здания еще примерно на три этажа – сейчас идет проектирование соответствующего помещения. Но главное, что после завершения строительных работ и запуска новой линии производительность предприятия должна увеличиться десятикратно – с нынешних 10 тонн продукции за смену до 10 тонн в час.

– Для завода важен не только общий рост объемов. Новая линия позволит обеспечить ритмичность производства, выпускать крупные партии и выполнять заказы в соответствии с графиком поставок. Это в свою очередь даст нам возможность заключать контракты с крупными аграрными компаниями, расширять географию продаж, выходить на новые рынки, – говорит предприниматель.

Максим Русинович считает льготное кредитование полезным инструментом для производственного бизнеса. С учетом рыночной ситуации и длительного срока возврата средств такие программы позволяют воплощать в жизнь проекты, которые без дополнительного финансирования пришлось бы откладывать на неопределенное время.

#экономика #комбикорм #Мичуринский завод #Мичурино

Популярное

Все
Мичуринский завод наращивает мощности
Работать слаженно и эффективно
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Перспективы отечественных биотехнологий
Духовное достояние народа
Проведено контрольное тестирование
Развивать потенциал молодых авторов
Четыре золота из Киото
Успешный старт юниоров
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Остаться с... долгами
Произведениям классика необходимо новое прочтение
Меньше бумаг – больше заботы!
Разводят в пустыне форель
Фокус на резерв
Ключевой институт представительной власти
Диалог со временем
В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026
Победный марш «Ордабасы»
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Семья как главная ценность
Молоко не пропадет
Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Первенство планеты – на Капшагае
Крепким должен быть крепеж
Национальный поэт мирового масштаба
Подсолнухи, фото и... штраф
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Доверяй, но проверяй
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Атырау становится центром вагоностроения
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни

Читайте также

Рассмотрен комплексный план развития легпрома
Бренды создает микробизнес
Атырау становится центром вагоностроения
Большие перспективы для села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]