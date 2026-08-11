Мичуринский завод наращивает мощности

Развитие перерабатывающей отрасли остается одним из приоритетных направлений экономики Павлодарской области. Особое внимание здесь уделяют субъектам бизнеса, готовым вкладывать средства в новейшее оборудование, внедрять совре­менные технологии, осваивать выпуск продукции, востребованной аграрным сектором. К их услугам – инструменты государственной поддержки.

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Один из примеров подобных проектов – ТОО «Мичуринский завод комбикормов и ферментированного биосырья». Молодое перерабатывающее предприятие было создано в 2023 году, однако выпуск первой продукции заводчане начали в 2025-м. На сроки осуществления проекта повлияли время пусконаладки оборудования и особенности самого рынка комбикормов, для которого характерна сезонность.

В современном животноводстве эффективность рациона – прямой путь к росту рентабельности. Мичуринский завод комбикормов, выступающий сегодня в качестве Евразийского центра распределения ферментированного белкового сырья в Казахстане, доказывает, что инновации позволяют совершить качественный скачок в продуктивности и сохранности поголовья.

Как рассказал руководитель и учредитель предприятия Максим Русинович, от обычных кормовых смесей продукция Мичуринского завода отличается использованием биологически активных ферментов, которыми в процессе­ обработки расщепляют исходные компоненты сырья до легкодоступных аминокислот, сахаров и жирных кис­лот, благодаря чему питательные вещества становятся более доступными для организма и лучше усваиваются. Предполагается, что при таком откорме скоту требуется меньше внутренних ресурсов на переваривание. При этом высвобождаемая энергия направляется на дополнительный рост и развитие.

Еще одна особенность производства – отказ от использования животного белка: в рецептуре не применяют рыбо- и мясокостную муку. Официального сертификата Halal у предприятия пока нет, однако, по словам руководителя, производственный процесс организован с учетом соответствующих требований.

Основная продукция завода – полнорационные комбикорма для КРС и птицы мясного и яичного направлений. При этом специалисты завода рассчитали рацион для разных видов сельскохозяйственных животных. Например, технологические возможности позволяют выпускать комбикорма для кроликов, овец и дойных коз. Однако же эти позиции в данное время не производятся из-за сложности с сырьем – некоторые необходимые компоненты в регионе выращивают или выпускают в недостаточном объеме. Поэтому пока предприятие сосредоточилось на продукции, которая пользуется наиболее стабильным спросом.

При этом около 90% используемого сырья­ имеет казахстанское происхождение. Пшеницу закупают у местных хлеборобов, соевый шрот и растительный жмых – у перерабатывающих предприятий Усть-Каменогорска и Талдыкоргана. При дефиците отдельных культур часть сырья приходится завозить из России – в основном это касается кукурузы, периодически приобретаемой в Алтайском крае.

Сам завод расположен в селе Мичурино Павлодарского района. Площадку выбирали с учетом близости к областному центру, удобной транспортной логистики и сырьевой базы. По словам руководителя предприятия, имеющийся земельный учас­ток позволяет в дальнейшем расширять производство. Сегодня на заводе трудятся 14 человек. Работа организована двумя бригадами, которые сменяют друг друга по установленному графику.

Своих первых постоянных покупателей предприятие уже нашло. Основными пот­ребителями продукции пока остаются владельцы личных подсобных хозяйств, небольшие фермы и средние оптовые хозяйства в Павлодарском районе, Павлодаре и Экибас­тузе. Отдельные партии уже поставлялись в Астану и Караганду.

Однако работать с крупными сельскохозяйственными предприятиями завод пока не может. Для таких клиентов необходимы стабильные поставки значительных объемов продукции, тогда как действующие мощнос­ти этого обеспечить не позволяют. Сейчас предприятие выпускает около 10 тонн комбикорма за смену. Чтобы перейти к другим объемам и выйти на новый рынок, завод решил расширить производство и воспользоваться мерами господдержки.

При содействии Фонда развития предпринимательства «Даму» и АО «Нурбанк» Мичуринский завод комбикормов и ферментированного биосырья принял участие в программе «Өрлеу». На приобретение дополнительного технологического оборудования предпринимателю был предоставлен кредит в размере 25 млн тенге по льготной ставке 12%.

Оборудование уже закуплено и доставлено в Павлодар, однако установить его в действующем здании пока невозможно. Новая технологическая линия имеет вертикальную конструкцию и требует помещения большей высоты.

По словам Максима Русиновича, для размещения оборудования необходимо фактически увеличить высоту производственного здания еще примерно на три этажа – сейчас идет проектирование соответствующего помещения. Но главное, что после завершения строительных работ и запуска новой линии производительность предприятия должна увеличиться десятикратно – с нынешних 10 тонн продукции за смену до 10 тонн в час.

– Для завода важен не только общий рост объемов. Новая линия позволит обеспечить ритмичность производства, выпускать крупные партии и выполнять заказы в соответствии с графиком поставок. Это в свою очередь даст нам возможность заключать контракты с крупными аграрными компаниями, расширять географию продаж, выходить на новые рынки, – говорит предприниматель.

Максим Русинович считает льготное кредитование полезным инструментом для производственного бизнеса. С учетом рыночной ситуации и длительного срока возврата средств такие программы позволяют воплощать в жизнь проекты, которые без дополнительного финансирования пришлось бы откладывать на неопределенное время.