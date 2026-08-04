Бренды создает микробизнес

Точки роста
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В Караганде определили победителей регионального конкурса-выставки «Одно село – один продукт». Ими стали десять производителей из районов и моногородов.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Финалистов на площадке региональной палаты предпринимателей выбирали из 62 кандидатов. Решающим фактором стало сырье, из которого те производят свою продукцию: оно должно быть местным, качественным и экологически чистым.

Надо отметить, что половина победителей областного этапа проекта «Одно село – один продукт» – производители продуктов питания. К примеру, сельчанка Кундыз Хапан изготавливает и продает полезные лакомства из облепихи. Жительница Темиртау Эльмира Каппасова специализируется на десертах, созданных на основе жента, балкаймака, майсока и других национальных лакомств. Бизнес-леди Жанерке Амирханова получает полезные пищевые добавки из молодых побегов пшеницы.

– Сырье закупаю в Осакаровском райо­не, – рассказала она, выступая в рамках отборочного тура перед бренд-комитетом проекта «Одно село – один продукт». – Сушу и перемалываю в порошок, содержащий хлорофилл, – это антиоксидант, помогающий очищать организм. Планируем сотрудничать с учеными из Карагандинского национального исследовательского университета имени Евнея Букетова. Хотим изучить различные сорта пшеницы и выявить те из них, которые содержат больше всего хлорофилла.

В число финалистов проекта попали и предприниматели-ремесленники. К примеру, мастерица из Актогайского района Жаннур Толеубаева изготавливает сырмаки и текеметы из натуральной шерсти.

А вот дизайнер Ольга Целлер создает­ колье, серьги и прочие украшения из угля-антрацита. Методом проб и ошибок она разработала технологию стабилизации этого непрочного материала, с которым в сознании казахстанцев ассоциируется шахтерская Караганда.

Отметим, что в рамках отбора финалис­тов члены бренд-комитета побывали на производственных площадках участников проекта «Одно село – один продукт». Они оценили технологический процесс, сырье и возможности по расширению микробизнеса. Среди экспертов были представители Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Они отметили, что изначально проект зародился в Стране восходящего солнца для оживления региональной экономики, борьбы с оттоком молодежи из села и сохранения местных традиций.

– Первым этот проект стал внедрять Кыргызстан, – сообщил эксперт Японского агентства международного сотрудничества Харагучи Акихиса. – Затем он пришел в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Отмечу, что проект «Одно село – один продукт» помогает предпринимателям из глубинки выходить на рынок своей страны, а также на международный уровень.

Сейчас победители регионального этапа готовятся к участию в республиканском конкурсе-выставке сельских товаров. Им помогают сертифицировать свою продукцию, создать собственный бренд, разработать упаковку, а также выйти со своими изделиями на маркетплейсы и в торговые сети.

#конкурс #Караганда #проекты #Одно село один продукт

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