В Алматы впервые в истории казахстанской медицины состоялся международный мастер-класс по проведению ранней витрэктомии у недоношенных детей — высокотехнологичной операции, которая даёт младенцам шанс не потерять зрение навсегда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Это были не просто четыре дня хирургической практики — это были четыре дня, в которые в буквальном смысле спасались глаза, свет, будущее. Потому что потеря зрения в младенческом возрасте — это не просто медицинский диагноз. Это — потеря мира, цветов, лица матери, прикосновений света, уверенности в движении, возможности учиться, играть, мечтать. Слепота — тишина, в которую может провалиться вся жизнь. Но если успеть вовремя — эту тишину можно остановить.

Мастер-класс прошёл на базе Центра детской неотложной медицинской помощи (г. Алматы) при участии доктора Нихила Пала — всемирно признанного индийского офтальмохирурга, специализирующегося на лечении тяжелейших форм ретинопатии недоношенных. За четыре дня команда врачей под его руководством провела 20 операций для 14 детей из 12 регионов Казахстана. Самому младшему пациенту — всего 2,5 месяца.

Центральной темой стал один из самых сложных и пугающих диагнозов детской офтальмологии — ретинопатия недоношенных (РН). Это заболевание сетчатки является одной из ведущих причин слепоты у новорождённых во всём мире. В Казахстане ежегодно появляется на свет более 22 000 недоношенных детей, и около 4 000 из них — в группе риска по РН.

«В последние годы ретинопатия стала настоящей эпидемией младенческой слепоты в Казахстане. Это болезнь, где счёт идёт не на дни, а на часы. Если промедлить — ребёнок может никогда не увидеть лица своей мамы», — говорит Асель Шарипова, ведущий детский офтальмохирург страны.

За последние 10 лет в Казахстане достигнут серьёзный прогресс: внедрены протоколы ранней диагностики, обучено более 40 офтальмологов, созданы региональные команды. Но до сих пор в случае тяжёлых, терминальных стадий детям приходилось ехать за границу — ведь сложнейшие витрэктомии не проводились на территории страны.

Ранее дети направлялись за рубеж для проведения таких сложных вмешательств по возврату зрения.

Теперь такая помощь стала доступна в Казахстане. Это означает не только технологический прорыв, но и новую эру в помощи самым маленьким пациентам — когда их лечение не зависит от границ.

Особую роль в этом прорыве сыграло оснащение операционного блока Центра детской неотложной медицинской помощи, где проводились операции. Благодаря компании «Шеврон», которая поддержала проекту «Вижу мир» фонда AYALA, здесь появилось современное лазерхирургическое оборудование Constellation, в том числе для ранней витреоретинальной хирургии, — необходимое условие для проведения столь сложных вмешательств. Это пример того, как объединение усилий разных фондов помогает создавать настоящие системы спасения.

Важно отметить, что в рамках мастер-класса повышение квалификации прошли 10 казахстанских врачей из Астаны, Шымкента и Алматы. Это позволит в перспективе сформировать устойчивую профессиональную базу и расширить возможности высокотехнологичной офтальмохирургии внутри страны — чтобы подобная помощь была доступна здесь, дома, без необходимости выезда за границу.

Кроме операций, специалисты обсудили вопросы развития системы офтальмологической помощи, обучения казахстанских врачей, а также перспективы международного сотрудничества в области детской офтальмологии и медицинского туризма.

Сегодня Казахстан сделал шаг не просто к технологическому суверенитету. Он сделал шаг к тому, чтобы каждому ребёнку в этой стране был дан шанс на зрение, на детство, на свет.