В Астане прошла церемония награждения "Самға, Balapan!"

Сегодня в Астане во Дворце мира и согласия прошел детский фестиваль "Самға, Balapan!", организованный телерадиокорпорацией "Казахстан", передает Кazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса и Сената, журналисты и представители республиканских детских организаций.

В этом году особенностью мероприятия, которое традиционно проводится в преддверии Международного дня защиты детей, стала церемония награждения. Специальную награду телеканала "Balapan" в разных номинациях получили особо отличившиеся юные казахстанцы.

В номинации "Бала батыр" награду фестиваля получил Динмухаммед Жанбырбай, который в декабре 2022 года спас своих тонущих друзей из реки Жайык в Атырау.

В номинации "Спортшы балапан" лучшей стала 9-летняя Аланна Бериккызы – чемпионка мира по классическим шахматам среди детей, Аллана сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.

В номинации "Кішкентай өнертапқыш" победителем стал 13-летний алматинец Диас Муратов – обладатель международных наград по робототехнике.

В номинации "Қамқор бала" отмечены 10-летняя жительница Атбасарского района Акмолинской области и самый юный волонтер республики Ксения Пелих, а также 8-классница школы-лицея №15 города Астаны Амина Темирханова, которая помогает пожилым людям.

На фестивале "Самға, Balapan!" также была представлена специальная номинация "Сүйікті кейіпкер". Ее победителем по результатам опроса зрительских симпатий, проведенного через веб-ресурсы телеканала "Balapan", стал главный герой мультсериала "Жібек".

Телевизионная версия фестиваля будет показана в эфире телеканала "Balapan"1 июня в 13:30.