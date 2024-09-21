В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков

Столица
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В рамках акции «Стоп, вандал!» в столичном районе Сарыарка прошел профилактический рейд под лозунгом «Нашақорлыққа жол жоқ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

По словам организаторов, основная цель мероприятия – профилактика наркопреступлений, а также сокращение количества жителей столицы, зависимых от запрещенных веществ.

«В столице проводится обширная профилактическая работа по предотвращению фактов распространения наркотических средств. Одним из направлений является закрашивание наркограффити, которые размещаются наркосбытчиками в общественных местах с указанием ссылок на телеграм-каналы или сайты. Так, сегодня совместно с волонтерами проводится работа по их закрашиванию», — говорит сотрудник акимата района «Сарыарка» Дамир Хисматуллин.

Акцию поддержали государственные органы, молодежные организации, деятели культуры и спортсмены, волонтеры, представители неправительственных организации и другие.

«Сегодня мы проводим масштабную акцию под лозунгом «Нашақорлыққа жол жоқ», направленную на борьбу с распространением наркотических веществ. С начала текущего года сотрудниками УП района Сарыарка закрашено около 500 граффити с рекламой наркотиков. Напоминаем, что нанесение наркограффити — это преступление. За нанесение граффити-надписей и распространение в интернете сведений о продаже наркотиков предусмотрено наказание по ст. 299-1 УК РК с лишением свободы на срок от трех до шести лет в зависимости от степени тяжести преступления. Свидетелям этого преступления следует сообщать о таких случаях по номеру «102», — рассказал заместитель начальника Управления полиции района Сарыарка Департамента полиции Астаны подполковник полиции Берик Уакбаев.

В ходе профилактического мероприятия участковые инспекторы полиции района провели обход участков, выявляя граффити с рекламой наркотиков.

Полиция и акимат столицы призывают горожан соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу. Любое правонарушение выявляется и влечет за собой ответственность.

#Астана #граффити #вандал #Стоп

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