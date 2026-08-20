Столичные наездники завоевали путевки на ВИК в Кыргызстане

Спорт,Столица
Дана Аменова
корреспондент

Победу одержал жеребец по кличке Экспресс Лок, а второе место занял Каратал

Фото: акимат Астаны

В Алматы на Центральном ипподроме завершился отборочный чемпионат Казахстана по жорға жарыс. На турнире успешно выступили представители Астаны, завоевав призовые места, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Участники соревнований преодолели дистанцию 9 километров. Представители Астаны завоевали первое и второе места. Победу одержал жеребец по кличке Экспресс Лок, а второе место занял Каратал.

Особого внимания заслуживает выступление 13-летней девочки-жокея, которая недавно присоединилась к команде. Несмотря на юный возраст, на одном из первых стартов ей удалось показать достойный результат и завоевать серебряную награду.

По словам тренера и чемпионки Алии Токтасыновой, этот старт имел особое значение, поскольку являлся отборочным этапом на предстоящие Всемирные игры кочевников.

«Для нас это был очень важный старт. Мы выступали на дистанции 9 километров и смогли занять первое и второе места. Особенно радует результат нашего 13-летнего жокея — она совсем недавно присоединилась к команде, но уже показала достойный результат. Благодаря призовым местам мы успешно прошли отбор на Игры кочевников. Теперь наша главная задача — хорошо подготовиться и достойно представить Астану и Казахстан на предстоящих соревнованиях», — рассказала Алия Токтасынова.

Следующий старт команды состоится 29 августа в Алматы на ипподроме Nomad Arena, где спортсмены выступят в дисциплине жорға жарыс на дистанции 5 километров.

Сразу после соревнований в Алматы команда отправится в Кыргызстан для участия во Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября. Там спортсменам предстоит выступить на дистанции 11 километров.

#Кыргызстан #ВИК #путевка #наездники

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