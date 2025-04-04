В годы ВОВ казахстанские артисты дали свыше 36 тысяч концертов на фронте

День Победы
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Венера Баталова
корреспондент

Во времена Великой Отечественной войны культура играла ключевую роль в поддержке боевого духа фронта и тыла. За годы войны казахстанские артисты провели 36 525 концертов, которые посмотрели 9 337 000 человек. Об этом заявила министр культуры и информации РК Аида Балаева на конференции «Память Победы: единство поколений и народов» в Алматы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

В 1943 году в республике возродили традиционные казахские айтысы, в которых акыны воспевали подвиги воинов и трудовой героизм. В это же время Казахстан стал домом для 90 эвакуированных писателей, среди которых Алексей Толстой, Константин Паустовский, Сергей Михалков. Еще 90 казахстанских поэтов и писателей ушли на фронт.

«Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы.   Казахстанские мастера сценического и музыкального искусства стали востребованы на фронте. Формировались выездные бригады, в которых артисты выступали с концертами в прифронтовой полосе и в госпиталях», – подчеркнула Балаева.

На театральных сценах ставились не только известные произведения, но и происходили премьеры. Например, в 1942 году в Казахстане была впервые, как жанр, поставлена опера – автором ее был Евгений Брусиловский, и называлась она «Гвардия, алга!». А в 1944 году была поставлена опера Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай».  В 1944 году был открыт ТЮЗ, ныне носящий имя Натальи Сац.  В этом же году композиторами Муканом Тулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди написан первый Государственный гимн Казахской ССР.

Военный период стал важным этапом и для изобразительного искусства Казахстана. Художники создали более 2 500 произведений живописи, графики и скульптуры, отражающих мужество советского народа. За вклад в развитие искусства Абылхан Кастеев и Моисей Левин получили звание народных художников республики.

 

#концерты #День Победы #конференция

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