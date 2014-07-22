В горах Алтая нашли обломки американского бомбардировщика

Закон и Порядок
Марат Манаспаев

Как сообщили в пресс-центре заповедника, ранее местный охотник уже находил обломки — в 1966 году, однако он не смог указать точные координаты, поэтому обломки еще почти полвека пролежали на склоне горы, сообщает Росбалт.

Недавно при проведении научно-исследовательских работ на северной территории заповедника сотрудники "Кузнецкого Алатау" обнаружили фрагменты самолета. Определен его бортовой номер: F216.

Самолет разбился в 1943 году, когда в рамках союзнической помощи по антигитлеровской коалиции советские летчики перегоняли американские бомбардировщики с Аляски через Сибирь.

В заповеднике объяснили, что трасса была очень тяжелой — сложный рельеф и погодные условия. "Не исключено, что экипаж из-за облачной погоды мог уйти с курса, заблудиться и врезаться в склон горы. Возможно, летчики пытались перетянуть через хребет. Мог отказать высотомер, самолет задел верхушки елей, погнулись винты, тяга упала, и машина рухнула, разбившись на множество частей, разброс их очень велик", — заметили сотрудники заповедника.
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