Женщина распространила информацию о гибели 18 человек в развлекательном центре «Balapark»

В области Абай суд привлек к ответственности жительницу города Семей за распространение ложной информации о погибших при пожаре в центре «Balapark», передает Kazpravda.kz

Инцидент произошел 3 марта 2026 года. В Семее вспыхнул пожар в детском центре, однако благодаря оперативным действиям специальных служб обошлось без жертв.

Несмотря на это, жительница города в одном из городских пабликов в социальной сети Instagram распространила информацию о якобы гибели 18 человек.

"Личность жительницы была оперативно установлена и в отношении нее возбуждено административное производство. В ходе судебного заседания правонарушительница признала вину. Постановлением суда от 18 марта 2026 года она привлечена по ч.3 ст.456-2 КоАП за размещение, распространение ложной информации к штрафу в размере 86 500 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

В надзорном органе напомнили о недопустимости распространения недостоверной информации, особенно в условиях чрезвычайных происшествий.