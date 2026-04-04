723
Женщина распространила информацию о гибели 18 человек в развлекательном центре «Balapark»
В области Абай суд привлек к ответственности жительницу города Семей за распространение ложной информации о погибших при пожаре в центре «Balapark», передает Kazpravda.kz
Инцидент произошел 3 марта 2026 года. В Семее вспыхнул пожар в детском центре, однако благодаря оперативным действиям специальных служб обошлось без жертв.
Несмотря на это, жительница города в одном из городских пабликов в социальной сети Instagram распространила информацию о якобы гибели 18 человек.
В надзорном органе напомнили о недопустимости распространения недостоверной информации, особенно в условиях чрезвычайных происшествий.