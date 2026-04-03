В Костанайской области раскрыта опасная схема интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Совместная работа подразделений по противодействию киберпреступности Костаная и Караганды помогла пресечь действия злоумышленницы.

33-летняя жительница Караганды уже имела судимость за похожие преступления. На этот раз она размещала объявления о сдаче жилья в интернете. Жилье было фейковым, а доверчивые граждане переводили деньги за несуществующие квартиры.

Во время обыска у мошенницы изъяли несколько мобильных телефонов, банковские карты, оформленные на разных людей, десятки SIM-карт различных операторов связи.