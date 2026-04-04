Фото: Ukimet

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов заявил, что расследование резонансного ДТП в Алматы проводится в соответствии с поручением Главы государства, данным на заседании Совета безопасности 30 марта 2026 года. Также он заверил, что принимаются меры для всестороннего, полного и объективного установления всех обстоятельств аварии и обеспечения неотвратимости наказания виновных.

По информации МВД, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, а подозреваемый водитель автомобиля ZEEKR по решению суда взят под стражу. Было установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, глава ведомства проинформировал о возбуждении отдельных уголовных дел по фактам возможного бездействия бывшего сотрудника полиции и незаконной выдачи государственных номерных знаков. Расследование по этим эпизодам ведёт Департамент собственной безопасности МВД, при этом все доводы, распространяемые в публичном пространстве, проходят проверку.

Для объективной оценки ситуации в Алматы направлена комиссия МВД - Департамент собственной безопасности, Комитет административной полиции и Департамент по работе с личным составом.

За допущенные упущения в оперативно-служебной деятельности освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника ДП Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

«В настоящее время принимаются дополнительные меры по укреплению служебной дисциплины и обеспечению законности в собственных рядах. Дополнительно в город направлены усиленные наряды полиции из других регионов. Проводятся масштабные отработки и рейдовые мероприятия. Уже за первые дни мероприятий пресечено свыше 4,8 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе факты управления в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу, использования подложных номерных знаков и управления без права. На штрафстоянки водворено более 2 тыс. транспортных средств», – отметил он.

По словам Ержана Саденова, такие же усиленные отработки проводятся по всей стране.

«Ход расследования находится на моем личном контроле. Все виновные будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом. Никто, вне зависимости от статуса, положения и связей, не уйдёт от ответственности. Все равны перед законом. Закон и порядок - основа безопасности и справедливости в обществе», – заключил министр.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 21 марта в Алматы: на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Мендикулова произошло серьезное ДТП. В результате аварии, случившийся около 03:30, погибли три человека.