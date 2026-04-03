Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

23-летняя жительница Туркестанской области еще на позднем сроке беременности через социальные сети целенаправленно искала покупателей. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции вышли на нее, задокументировали преступный умысел и под контролем провели задержание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

После родов женщина предприняла попытку передачи трехдневного младенца за денежное вознаграждение. В этот момент она была задержана с поличным.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям полиции удалось не допустить тяжких и необратимых последствий для ребенка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Новорожденная девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка будет дана в строгом соответствии с законом», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Полиция подчеркивает, что любые попытки торговли людьми, особенно в отношении детей, будут жестко пресекаться.