В Индонезии эвакуировали свыше 2 тыс. человек из-за вулкана

В Индонезии активность вулкана Левотоби привела к эвакуации 2259 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Свыше 2200 индонезийцев были эвакуированы во временные убежища из-за повышенной активности расположенного на востоке страны вулкана Левотоби. Об этом сообщает портал CNA.

По сведениям, полученным из Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии, за последние недели Левотоби извергался несколько раз. Особенно сильным было извержение, случившееся 1 января, во время которого вулканический пепел поднялся над вершиной горы на полтора километра и затронул два близлежащих района. Местные власти вынуждены были эвакуировать в специально созданные временные убежища 2259 человек. При этом не исключается возможность дальнейшего расширения эвакуации.

Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

Ранее, мощное землетрясение было зафиксировано в Японии. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 62.