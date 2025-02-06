В Испании сократят рабочую неделю без изменения зарплаты

Такое решение приняли на заседании правительства, несмотря на сопротивление работодателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Власти Испании хотят сократить рабочую неделю с 40 до 37,5 часа: до пяти рабочих смен по 7,5 часа, без изменения заработной платы, сообщает Finance.rambler.ru/economics со ссылкой на Reuters

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, несмотря на сопротивление работодателей. Они заявляли, что это приведет к увеличению издержек испанских компаний и сделает их менее конкурентоспособными.

По словам министра труда Йоланды Диас, реформа направлена на повышение производительности и улучшение качества жизни граждан.

Теперь предложение о сокращении рабочей недели должно получить одобрение парламента.

Центральный банк Испании предупредил, что более высокие затраты на рабочую силу могут привести к росту инфляции и ограничить создание рабочих мест.

В начале года Испания отменила выдачу «золотых виз».