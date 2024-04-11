В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана

Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали организатора ОПГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Скрин с видео генпрокуратуры

В период с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того, уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.

В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.



После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на територии Азербайджана.

«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы, уже осуждены к различным видам наказания.