Прием заявлений на получение образовательных грантов начался в вузах Казахстана

Фото пресс-службы МНВО РК

В Казахстане начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

"Сегодня по всей стране в вузах начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, который продлится до 20 июля", - говорится в сообщении МНВО.

Как отмечается, в этом году прием документов будет осуществляться как в онлайн формате посредством еGov, так и в офлайн формате – через приемные комиссии вузов.

Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе, по месту нахождения.

Ранее сообщалось о том, что в этом году для поступления в бакалавриат выделено 73 тысячи грантов, 60% из них - на инженерно-технические специальности. Педагогическая квота была увеличена до 47%.

Отметим, что Единое национальное тестирование в этом году сдали 162 тысячи абитуриентов.