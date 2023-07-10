Как принять участие в конкурсе образовательных грантов

С 13 по 20 июля в Казахстане пройдет кампания по приему заявок для участия в конкурсе образовательных грантов.

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Заявки на участие в конкурсе грантов можно подать в онлайн-, офлайн-формате и через виртуальные офисы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

С 13 по 20 июля пройдет кампания по приему заявок для участия в конкурсе грантов. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Для создания благоприятных условий абитуриентам из отдаленных регионов онлайн-заявления принимаются через портал электронного правительства еGov. Документы в традиционном формате, то есть офлайн, можно подать в приемных комиссиях в университетах.

«Также работают виртуальные офисы. Например, документы принимаются через Zoom. Стоит отметить, что документы можно подать через любой вуз. К примеру, те, кто планирует поступить в Алматы, могут подать документы, не приезжая из Костаная, Атырау», – разъяснил спикер.

Что касается итогов Единого национального тестирования 2023 года, то средний балл составил 73. Максимальный показатель – 137 баллов. Пороговые баллы набрали 83% абитуриентов. При этом на нынешнем ЕНТ не выявлено ни одного факта подмены лиц.

В этом году для поступления в бакалавриат выделено 73 тысячи грантов, 60% из них выделено на инженерно- технические специальности. Педагогическая квота была увеличена до 47%.

Спикер отметил, что треть студентов по всей стране обучается в Алматы, где действуют 35 университетов. Вместе с тем Куаныш Ергалиев посоветовал абитуриентам поступать в региональные университеты.

«Ни в чем не уступают: ни по качеству, ни по предоставлению общежитий. Еще одна возможность: филиалы иностранных университетов открываются на базе региональных университетов», – подсказал вице-министр.