Свыше 700 абитуриентов-нарушителей лишились возможности сдать ЕНТ-2023

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

162 тысячи абитуриентов сдали единое национальное тестирование в этом году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото пресс-службы Министерства науки и высшего образования РК

Основное ЕНТ в 2023 году сдали 162 тысячи абитуриентов, в том числе 478 человек с особыми образовательными потребностями. Из них около 75,16% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,74% – на русском, 0,1% – на английском.

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ 2 раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. 

«По итогам тестирования пороговый балл набрали около 135 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 83% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 16% по сравнению с прошлогодним результатом (в 2022 году – 67%). Средний балл ЕНТ составил 73 балла, что на 7 баллов выше предыдущего года (в 2022 году – 66 баллов). 5 человек показали наивысший результат, набрав 137 баллов. 2 868 поступающих набрали свыше 120 баллов», – озвучил основные цифры ЕНТ-2023 вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

Спикер также отметил, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию.

«В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 50 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 805. Государственная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете», – резюмировал замглавы МНВО.

За период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 312 абитуриентов, их результаты также аннулированы. У некоторых абитуриентов были изъяты скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы. Подставных лиц не было выявлено.

Ранее сообщалось, что кампания по приему заявок для участия в конкурсе образовательных грантов пройдет с 13 по 20 июля. 

#казахстан #итоги #ЕНТ #результат #пороговый балл

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