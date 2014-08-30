В Китае появился на свет черный тигренок без полосок
Как сообщает The Daily Mail, причиной такой редкой расцветки стало происхождение родителей животного из одной популяции, передает Лента.ру.
Сейчас тигренок живет в доме одного из работников зоосада, а молоком
его вскармливает собака. Почему животное не находится вместе с
родителями, не уточняется.
Как отмечает The Daily Mail, полосы животного расширились до слияния,
что сделало их практически незаметными. Это произошло в результате
изменений, которые называют абундизмом.
Причиной такого окраса могла
стать мутация.
Абундизм распространен среди больших кошек, которые проживают в
плотных лесах. Это связано с тем, что темный окрас делает их менее
заметными. Тиграм, как животным, проживающим на открытой местности,
такая окраска несвойственна.