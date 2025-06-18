Работа, проводимая министерством по организации обучения граждан действиям при чрезвычайных ситуациях, дает положительные результаты. Наблюдается растущий интерес к вопросам безопасности, отметили в МЧС

Фото: пресс-служба МЧС РК

С начала года в Национальном центре гражданской защиты прошли обучение более 950 человек. Слушателями были представители центральных государственных органов и местных исполнительных органов. На базе территориальных подразделений МЧС обучено порядка 4 тыс. слушателей и 600 волонтеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Масштабные мероприятия проведены в рамках Всемирного дня гражданской обороны. Особого внимания заслуживают инициативы территориальных подразделений МЧС, проявивших высокий уровень подготовки и креативный подход при реализации мероприятий. Реализация имиджевых мероприятий способствует не только эффективному донесению информации до граждан, но и повышению общего уровня готовности населения к действиям в экстренных условиях.

В преддверии Международного дня защиты детей по всей республике прошла масштабная профилактическая акция под девизом «Балалардың қауіпсіздігі – басты назарда». Организаторы — Министерство по чрезвычайным ситуациям РК и его территориальные подразделения — провели более 100 мероприятий, направленных на обучение детей основам безопасности, популяризацию профессии спасателя и укрепление культуры внимательного отношения к жизни и здоровью. Сотрудники ДЧС во всех регионах страны организовали интерактивные уроки, мастер-классы, показательные выступления, конкурсы, викторины и выставки техники. В акциях приняли участие тысячи детей и родителей, а также волонтёры, школьные педагоги, сотрудники Центров медицины катастроф и представители НПО.

Кроме того, на республиканском и региональном уровнях активно проводится работа с «Юными министрами по чрезвычайным ситуациям» из школьных парламентов. В рамках этой работы организуются мероприятия по подготовке школьников к решению практических задач безопасности жизнедеятельности, соответствующих повседневной жизни.