В МЧС рассказали о работе по обучению детей основам безопасности

Чрезвычайные ситуации,Общество
93

Работа, проводимая министерством по организации обучения граждан действиям при чрезвычайных ситуациях, дает положительные результаты. Наблюдается растущий интерес к вопросам безопасности, отметили в МЧС

Фото: пресс-служба МЧС РК

С начала года в Национальном центре гражданской защиты прошли обучение более 950 человек. Слушателями были представители центральных государственных органов и местных исполнительных органов. На базе территориальных подразделений МЧС обучено порядка 4 тыс. слушателей и 600 волонтеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Масштабные мероприятия проведены в рамках Всемирного дня гражданской обороны. Особого внимания заслуживают инициативы территориальных подразделений МЧС, проявивших высокий уровень подготовки и креативный подход при реализации мероприятий. Реализация имиджевых мероприятий способствует не только эффективному донесению информации до граждан, но и повышению общего уровня готовности населения к действиям в экстренных условиях.

В преддверии Международного дня защиты детей по всей республике прошла масштабная профилактическая акция под девизом «Балалардың қауіпсіздігі – басты назарда». Организаторы — Министерство по чрезвычайным ситуациям РК и его территориальные подразделения — провели более 100 мероприятий, направленных на обучение детей основам безопасности, популяризацию профессии спасателя и укрепление культуры внимательного отношения к жизни и здоровью. Сотрудники ДЧС во всех регионах страны организовали интерактивные уроки, мастер-классы, показательные выступления, конкурсы, викторины и выставки техники. В акциях приняли участие тысячи детей и родителей, а также волонтёры, школьные педагоги, сотрудники Центров медицины катастроф и представители НПО.

Кроме того, на республиканском и региональном уровнях активно проводится работа с «Юными министрами по чрезвычайным ситуациям» из школьных парламентов. В рамках этой работы организуются мероприятия по подготовке школьников к решению практических задач безопасности жизнедеятельности, соответствующих повседневной жизни.

#дети #ЧС #безопасность #МЧС #обучение

Популярное

Все
Тариф почти как в столице
Что мешает развитию пчеловодства?
Крепкий выпуск «Арыстана»
Чек-лист для защиты от взломщиков
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Почему приборы не «кашляют»?
Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов костанайца
Пример созидательного стратегического партнерства
Цифровая карта и новые больницы
По пути практического сотрудничества
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
И учебная практика, и забота о будущем
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
Машину сделает машина
На границе появится новая объездная дорога
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Отношения динамично развиваются
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
С востока на запад
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Проект «Свет Салтанат» удостоен награды фестиваля «Каннские…
Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Бл…
Чек-лист для защиты от взломщиков
На страже жизни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]