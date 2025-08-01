В Министерстве транспорта отметили лучших работников отрасли

Транспорт
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В транспортной отрасли страны трудятся 772 тыс. человек.

Фото: Минтранспорта

В отрасли реализуются масштабные инфраструктурные проекты: строительство более 1300 км новых железнодорожных линий, 12 000 км автодорог и 3 новых аэропортов, развитие современных логистических центров и др. Ежегодно растёт объём перевозок грузов и пассажиров.

Планируется увеличение объёма транзита грузов через Казахстан до 100 млн тонн к 2029 году. Активно развиваются мультимодальные транспортные коридоры, внедряются передовые цифровые технологии. По итогам первого полугодия отрасль показала рост на 22,7 %. 

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев вручил государственные награды специалистам отрасли.  В своём выступлении он подчеркнул, что реализация проектов возможна только благодаря слаженной работе и единству сотрудников.

Также министр отметил, что впереди ещё много работы, которая потребует настойчивого, планомерного подхода, а также значительных усилий. Сегодня отмечен труд и особый вклад порядка 200 транспортников. Среди наград — звание «Қазақстанның еңбек Ері», почётное звание «Қазақстанның көлік саласының қайраткері», орден «Парасат», орден «Құрмет», орден «Еңбек даңқы» III степени, медаль «Ерлігі үшін», медаль «Ерен еңбегі үшін», медаль «Шапағат».

#награждение #транспорт #праздник

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