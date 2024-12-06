В МВД – новое назначение

Кадровые назначения
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По согласованию с АП приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции на транспорте назначен генерал-майор полиции Айдос Рысбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Нового руководителя представил личному составу вице-министр генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков, отметив важность работы департамента в обеспечении безопасности на ж /д и авиационном транспорте.

Отмечается, что Айдос Рысбаев имеет значительный опыт руководящей работы, ранее занимал должность вице-министра внутренних дел и обладает необходимыми качествами для эффективного управления подразделением.

#назначение #МВД #вице-министр #Сайтбеков

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