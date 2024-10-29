В объятиях большой семьи

К празднованию знаковой даты, ставшей, как не раз говорилось в ходе мероприятия, важной вехой в истории развития отечественного образования, ученики и учителя школы подошли основательно. Торжественную атмосферу гости могли ощутить прямо с порога, попав в просторный холл, где специально для них юные художники-мирасовцы подготовили выставку своих работ.

Рисунки, представленные на этом своеобразном смотре дос­тижений, были самыми разно­образными как по тематике, так и по стилю, но их объединяла жажда творчества, потребность выразить свои сокровенные мысли языком искусства, которая чувствовалась в каждом, пусть даже порой неловком, мазке кистью. Благодаря этой роднящей черте портрет легендарной Нефертити, созданный 12-летней художницей, органично смотрелся рядом с картинами более «приземленными» – натюрмортом с кувшином и арбузной долькой или осенним пейзажем, где на фоне пологих зеленых холмов пригибались к земле под порывами ветра деревья с позолоченной листвой.

Невозможно было пройти и мимо большого, во всю стену, баннера, подкупавшего простотой художественных решений. В центре – понятная каждому и потому не нуждающаяся в переводе надпись объемными буквами MIRAS one big family, а по краям – разноцветные отпечатки детских ладоней и поднятые вверх руки с зажатыми в кулаках флажками, которые символизировали приверженность школы идеям международного сотрудничества.

О важности сближения разных культур говорила своим чарующим языком и музыка: в холле исполненный молодой домбристкой кюй Курмангазы сменяла Песенка Герцога из оперы Верди «Риголетто», а заглавной темой состоявшегося затем в актовом зале концерта стала переработанная под школьную тематику пес­ня Давида Тухманова и Роберта Рождественского «Родина моя», главная мысль которой – «Я, ты, он, она, вместе – целая страна, вместе – дружная семья» – как нельзя лучше соответствовала духу праздника.

– Продолжая традиции качест­ва и инноваций в образовании, международная школа «Мирас» внедрила и успешно реализует уникальные авторские интегрированные образовательные программы. Они гармонично сочетают требования государственных общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан и международные стандарты бакалавриата, охватывая все предметы начальной и основной школы, – рассказала директор учебного заведения Елена Хамитова перед началом концерта.

Небольшой экскурс в историю образовательного учреждения напомнил гостям о том, что в 2004 году «Мирас» первым в Казахстане прошел международную аккредитацию Совета международных школ и Ассоциации школ и колледжей

Новой Англии, а в 2012-м получил официальный статус международной школы, согласно постановлению Правительства. Это стало подтверждением высоких стандартов и качества предос­тавляемого обучения, которое основывается на лучших педагогических практиках всего мира.

Советник по культуре посольства Франции в РК Алекс Бортолан в свою очередь говорил о ценностях мультикультурализма, способствующих нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Он напомнил, что в 2010 году открылась французская школа «Шарль де Голль – Мирас», деятельность которой является ярким подтверждением дружест­венных отношений между Казахстаном и Францией.

– Это единственная школа в Казахстане, которая открылась в стенах международной школы «Мирас». Мы очень рады этому сотрудничеству. Здесь обучаются дети сотрудников посольства Франции, Минис­терства иностранных дел Казахстана, дипломатов, – отметил Алекс Бортолан.

Концертную программу учителя и воспитанники школы подготовили с особой тщательностью. Для многих зрителей незаурядные вокальные данные их одноклассников и любимых педагогов стали настоящим откровением. Со сцены актового зала звучали известные песни, созданные в разные годы отечественными и зарубежными композиторами. Кульминацией мероприятия стал масштабный хореографический номер, соз­данный на основе народных танцев, которые, как известно, являются выражением национального характера. Тем самым подчеркивалось родство мировых культур, их уникальность и самобытность. А завершилось все исполнением гимна школы на трех языках, которому подпевали даже те, кому довелось услышать его впервые.

Юбилей международной школы «Мирас» можно справедливо назвать праздником всего казахстанского образования. Для Вселенной, как мы знаем, двадцать лет – мало, и даже пятерка, потеснившая ноль, вряд ли может что-то добавить к этому большому и высокому счету. Но как много было сделано за эти годы! Верность педагогов школы своему призванию, их ответственность за разработку эталонных стандартов отечественного образования позволяют коллективу «Мирас» с уверенностью смотреть в будущее, а нам – ждать новых праздников, согретых теплом большой школьной семьи.