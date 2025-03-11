В Пакистане 450 пассажиров поезда захватили в заложники
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Боевики взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду
Боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. Об этом Agence France-Presse заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
«Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков», - приводит агентство его слова.
По сведениям телеканала Geo TV, экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду. Ранен машинист состава.
Во время нападения произошла интенсивная перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и боевиками.