В Перу футбольный арбитр показал четыре красные карточки за четыре минуты

В мире
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Марат Манаспаев
В Перу во время футбольного матча главный арбитр показал четыре красные карточки за четыре минуты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Инцидент произошел в концовке матча между "Альянца Лима" и "Реал Гарсиласо". Рамон Бланко удалил четырех игроков "Альянца", а также показал красную карточку главному тренеру команды. Сама встреча завершилась победой "Реала Гарсиласо" со счетом 1:0.

После матча вспыхнули беспорядки на стадионе. 36-летнему рефери пришлось ехать домой с полицейским эскортом, да и поле он покидал, окруженный службой безопасности. При этом Ассоциация профессиональных арбитров Перу оценила работу своего коллеги как "очень хорошую".

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