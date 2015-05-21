В Перу во время футбольного матча главный арбитр показал четыре красные карточки за четыре минуты, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Инцидент произошел в концовке матча между "Альянца Лима" и "Реал Гарсиласо". Рамон Бланко удалил четырех игроков "Альянца", а также показал красную карточку главному тренеру команды. Сама встреча завершилась победой "Реала Гарсиласо" со счетом 1:0.
После матча вспыхнули беспорядки на стадионе. 36-летнему рефери пришлось ехать домой с полицейским эскортом, да и поле он покидал, окруженный службой безопасности. При этом Ассоциация профессиональных арбитров Перу оценила работу своего коллеги как "очень хорошую".