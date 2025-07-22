Инновационная разработка завода им. Кирова пополнила ряды спецтехники, которая будет использоваться в самых опасных условиях, где работа человека сопряжена с серьёзным риском, передает Kazpravda.kz

Фото и видео ДЧС СКО

Робот-пожарный на гусеничном ходу — это отечественное решение, разработанное с учётом суровых условий чрезвычайных ситуаций. Машина предназначена для тушения пожаров в зонах повышенной опасности: при угрозе взрывов, возможных обрушениях конструкций и экстремально высоких температурах, когда заходить внутрь помещения спасателям крайне опасно или невозможно.

Технические характеристики впечатляют: скорость передвижения — до 1 метра в секунду; дальность подачи воды — до 65 метров; угол подачи — до 70 градусов; управление дистанционное, оператор может находиться на безопасном расстоянии.

Платформа робота — гусеничная, что позволяет уверенно передвигаться по неровной поверхности, преодолевать завалы и двигаться в условиях ограниченной видимости. Благодаря мощной помпе и регулируемой струе, машина способна эффективно локализовать очаги возгорания на значительном расстоянии.

По словам разработчиков, робот будет особенно полезен на промышленных объектах, складах с химикатами, нефтебазах, а также при ликвидации последствий техногенных аварий.

Презентация прошла на территории специализированной пожарной части. Специалисты МЧС высоко оценили новинку, отметив высокий потенциал для внедрения в арсенал спасательных служб не только региона, но и всей страны.

Завод им. Кирова давно зарекомендовал себя как предприятие, способное решать сложнейшие инженерные задачи. Новый пожарный робот — ещё одно доказательство того, что казахстанские инженеры готовы к вызовам XXI века.