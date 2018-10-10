В продукции российских производителей выявили кишечную палочку и сальмонеллу

В образцах продукции ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс" выявлены кишечная палочка, палочковидные бактерии и сальмонелла, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.
"По результатам мониторинговых исследований пищевой продукции вводятся временные ограничения в отношении ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс", в образцах продукции которой выявлены кишечная палочка, палочковидные бактерии, сальмонелла, и ОАО "Токаревская птицефабрика" — повышенное содержание микроорганизмов в продукте", - говорится в информации министерства.
В связи с первичным выделением запрещенных и вредных веществ введен режим усиленного лабораторного контроля с отбором проб каждой партии товаров трех российских предприятий: АО "ПРОДО", ООО "Сибирско-Уральский Бройлер", ОАО "Царицыно", добавили в МСХ.