В рамках акции «Дорога в школу» в Астане более 200 детям оказали поддержку

Столица
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Цель акции - обеспечить учащихся всем необходимым для школы оборудованием, оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных и многодетных семей в рамках нового учебного года, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столичном Доме Дружбы состоялась благотворительная акция «Дорога в школу», организованная Ассамблеей народа Казахстана в г. Астане, сообщает официальный сайт акимата города.

На мероприятии при поддержке Совета матерей и членов этнокультурных объединений, Центра «Жомарт жан» более 200 детей получили школьную сумку и учебные принадлежности.

В торжественной церемонии открытия принял участие руководитель управления внутренней политики города Астаны Нурдаулет Альмуханов, который поблагодарил всех неравнодушных за поддержку акции.

«Сегодня вместе с жителями столицы мы стали свидетелями ежегодной республиканской акции «Дорога в школу». Данная акция проходит при поддержке Ассамблеи народа Казахстана г. Астаны. Детям предоставляется все необходимое оборудование для школы. В этой связи выражаю благодарность городской Ассамблее народа Казахстана и спонсорам, оказавшим помощь в проведении акции», - сказал руководитель управления.

Заместитель председателя АНК г. Астаны Амиржан Альпеисов рассказал подробнее об акции.

«Цель акции - обеспечить учащихся всем необходимым для школы оборудованием, оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных и многодетных семей в рамках нового учебного года. Столичная АНК ежегодно принимает активное участие в данной акции», – сказал Амиржан Альпеисов.

Напомним, с 1 августа по 30 сентября обучающимся из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках республиканской акции «Дорога в школу» будет оказана помощь в виде школьных рюкзаков с принадлежностями за счет спонсорских средств. Всего планируется охватить более 8 500 детей.

Таким образом школьникам из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей окажут материальную помощь в период подготовки к началу нового учебного года, и профилактика непосещения детей в школу по социальным причинам.

#школа #акция #Дорога в школу

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