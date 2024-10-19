В РК разработают новый техрегламент на спортивное оборудование для безопасности детей

Введение новых норм обеспечит защиту детей на спортивных и дворовых площадках, а также в школьных учреждениях, передает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли РК

В министерстве торговли и интеграции под председательством Руслана Шаекина прошло заседание Общественного совета, на котором был поднят вопрос безопасности спортивного инвентаря. Исполнительный директор Казахстанской ассоциации участников систем технического регулирования и метрологии Дмитрий Савеленко отметил, что в Казахстане до сих пор не введена обязательная сертификация спортивного инвентаря, включая футбольные ворота, что является серьезной угрозой безопасности, особенно для детей.

В 2024 году Единый перечень продукции, подлежащей обязательным требованиям в рамках Таможенного союза, был дополнен пунктом «спортивное оборудование и инвентарь». Это изменение было инициировано Казахстаном в 2019 году в связи с рядом инцидентов, связанных с безопасностью спортивного оборудования, включая случаи с падением футбольных ворот.

В настоящее время министерство торговли и интеграции включило в план разработку нового технического регламента на спортивное оборудование. Этот регламент будет регулировать безопасность спортивных конструкций и оборудования, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Кроме того, министерство туризма и спорта РК готовит приказ о создании рабочей группы для разработки национального технического регламента. Введение новых норм обеспечит защиту детей на спортивных и дворовых площадках, а также в школьных учреждениях.