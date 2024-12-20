В Северном Казахстане открылся центр реабилитации для детей

Здравоохранение
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На базе областной детской больницы заработал новый реабилитационный центр для детей с нейро-ортопедически­ми нарушениями.

фото акимата СКО

Центр оборудован по последнему слову техники благодаря поддержке фондов «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық», а капитальный ремонт выполнен за счет бюджета. В оснащении использовано реабилитационное оборудование экспертного класса от ведущих мировых производителей. Открытие центра стало важным шагом в развитии системы поддержки детей с особыми потребностями и их семей.

Квалифицированные специалисты – реабилитологи, неврологи, инструкторы ЛФК, логопеды, дефектологи, эрготерапевты и психологи – будут помогать детям проходить комплексное восстановление, включающее медицинскую, социальную, психологическую и педагогическую поддержку.

– В области насчитывается около 2,3 тысячи детей с особыми потребностями, – отметил аким СКО ­Гауез ­Нурмухамбетов. – Новый центр сможет ежегодно принимать порядка двух тысяч детей, предоставляя каждому несколько курсов реабилитации до достижения желаемого результата. Это значительно увеличит доступность восстановительного лечения.

#дети #медицина #СКО #реабилитационный центр

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