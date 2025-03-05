Стала известна стоимость ужина с Трампом

США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Руководители бизнеса могут обеспечить себе личную встречу с президентом, а также зарезервировать место во время обеда «в групповой обстановке»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Состоятельные люди в США платят миллионы долларов за возможность провести деловой ужин с президентом Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Руководители бизнеса могут обеспечить себе личную встречу с президентом в Мар-а-Лаго за $5 млн. На так называемом ужине при свечах, который состоялся совсем недавно, в прошлую субботу, потенциальным гостям Мар-а-Лаго предлагалось потратить $1 млн, чтобы зарезервировать место согласно приглашению», — сообщает журнал Wired.

«Вас приглашают на ужин при свечах с участием специально приглашенного президента Дональда Дж. Трампа. Гости будут размещены в порядке живой очереди. Места ограничены. 1 млн долларов - на человека», - говорится в приглашении под заголовком «Maga Inc».

Maga Inc. или Make America Great Again Inc. - организация, которая поддерживала президентскую кампанию Трампа 2024 года.

Трамп и ранее проводил такие мероприятия, однако до этого не было информации, что он продолжил такую практику после вступления в должность президента США.

«Я не могу вспомнить действующего президента в первые недели его правления, который просил бы миллионы долларов в качестве пожертвований. Вызывает беспокойство отсутствие этических границ в нынешней администрации Трампа, где, похоже, нет четкой границы между бизнесом Трампа и его президентством», — прокомментировал профессор государственной политики в Мичиганском университете Дон Мойнихан.

 

#США #бизнес #Трамп #ужин

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