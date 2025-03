Стала известна стоимость ужина с Трампом

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Состоятельные люди в США платят миллионы долларов за возможность провести деловой ужин с президентом Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Руководители бизнеса могут обеспечить себе личную встречу с президентом в Мар-а-Лаго за $5 млн. На так называемом ужине при свечах, который состоялся совсем недавно, в прошлую субботу, потенциальным гостям Мар-а-Лаго предлагалось потратить $1 млн, чтобы зарезервировать место согласно приглашению», — сообщает журнал Wired. «Вас приглашают на ужин при свечах с участием специально приглашенного президента Дональда Дж. Трампа. Гости будут размещены в порядке живой очереди. Места ограничены. 1 млн долларов - на человека», - говорится в приглашении под заголовком «Maga Inc».

Maga Inc. или Make America Great Again Inc. - организация, которая поддерживала президентскую кампанию Трампа 2024 года.

Трамп и ранее проводил такие мероприятия, однако до этого не было информации, что он продолжил такую практику после вступления в должность президента США.