В США зафиксированы десятки отравлений в McDonald's

Жертвами отравления кишечной палочкой в ресторанах McDonald's в США стали почти 50 человек, один человек скончался, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

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Курс акций ресторанов быстрого питания McDonald's резко обвалился после того, как в целом ряде филиалов этого заведения в США были зафиксированы десятки случаев отравления кишечной палочкой. Один пожилой посетитель скончался и еще десять были госпитализированы после посещения McDonald's, сообщили органы здравоохранения США вечером во вторник, 22 октября.

В целом, зарегистрировано 49 случаев отравления в десяти штатах. Наибольшее число пострадавших - в Колорадо и Небраске.

По словам дирекции сети быстрого питания, кишечная палочка, по всей видимости, находилась в рубленом луке, который использовался для приготовления «роял чизбургера». Этот лук поступил от подрядчика, обслуживающего три распределительных центра в США.

В пяти штатах и некоторых районах еще семи штатов США «роял чизбургеры» временно изъяты из продажи.