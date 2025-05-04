Фото: акимат Астаны

В Астане началась ежегодная акция «Адреса заботы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие организовано по инициативе молодежного ресурсного центра «Астана жастары».

В рамках акции волонтеры посетили ветеранов тыла и детей войны, чтобы выразить благодарность за их вклад в Победу. В первый день акции волонтеры навестили 12 ветеранов, вручив им медали в честь 80-летия Победы в ВОВ, а также символические подарки — чайные корзины.

Среди поздравленных была и Улболган Омарқызы, которая в годы войны была ребенком и помогала семье в тылу. Она поделилась воспоминаниями о тех тяжелых временах и о Дне Победы, который навсегда остался в ее памяти.

Акция продлится до 6 мая и станет важным этапом в подготовке к празднованию Дня Победы в столице.