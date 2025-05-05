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В Специализированном суде по делам несовершеннолетних вот-вот должно завершиться судебное разбирательство по громкому делу – о продаже биологической матерью двух своих новорожденных детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По версии обвинения, жительница одного из сельских районов Карагандинской области отдала в приемные семьи двух своих малышей – девочку 2022 года рождения и мальчика – 2023 года рождения. За каждого из них женщина предположительно получила по 3 млн тенге. Эту сумму следствие высчитало на основании денежных переводов через мобильные приложения.

В обвинительном акте сказано, что пристроить детей сельчанке помогла медсестра из роддома, в котором та лежала. За вознаграждение она нашла две приемные семьи, которые забрали новорожденных. Поэтому сейчас на скамье подсудимых находятся шесть человек – биологическая мать, медработник и две супружеские пары. Их персональные данные по этическим соображениям мы не озвучиваем. Им предъявлено обвинение по тяжкой статье – «Торговля несовершеннолетними». Она предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Подсудимые свою вину отрицают. Они утверждают, что хотели исключительно добра для малышей. Биологическая мать в суде рассказала, что родила, не будучи замужем. Ей было стыдно возвращаться в свой аул. Но она не хотела отдавать своих малышей в детдом, поэтому решила найти им любящих приемных родителей. В этом ей бескорыстно помогла сердобольная медсестра.

Что касается приемных родителей, то они уверяли, что воспитывают малышей в любви и заботе, как родных. Ведь завести своих детей у них не получалось более 10 лет. Хотя они предпринимали попытки: ходили по врачам и даже ездили в паломничество по святым местам. Вместе с тем подсудимые отрицали, что передали биологической матери 3 млн тенге. Да, денежные переводы были, но на куда более скромные суммы, которые шли оплату коммерческой палаты в роддоме, УЗИ и прочие медуслуги.

На последнем судебном заседании должны были состояться прения сторон, однако прокурор сделал неожиданное заявление.

«Я прошу предоставить мне дополнительное время для рассмотрения вопроса о составлении нового обвинительного акта, - сказал он. – Обвинение останется в пределах статьи 135. Я хочу конкретизировать те действия, которые совершили подсудимые».

Судья Дулат Бурабаев отложил судебные прения. Сторона защиты такого поворота событий не ожидала. Адвокаты были готовы к прениям, где собирались требовать оправдания для своих подзащитных.

Судебное разбирательство этого громкого дела продолжается.