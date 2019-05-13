В трех областях Казахстана сменились руководители налоговых органов

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В трех областях Казахстана сменились руководители департаментов государственных доходов, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба КГД МФ РК, заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Жайдар Инкербаев представил коллективу Департамента государственных доходов по Павлодарской области нового руководителя – Айнабекова Бауыржана Казбековича.
Айнабеков Бауыржан Казбекович родился в 1971 году, образование – высшее.
Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1994 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области и городу Алматы.
Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.
С 2018 года по настоящее время руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Приказом первого заместителя министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года № 423-л/с назначен и.о. руководителя Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев также представил коллективу Департамента государственных доходов по Акмолинской области нового руководителя – Ануарбекова Шынгыса Алибековича.
Ануарбеков Шынгыс Алибекович родился в 1979 году рождения, образование – высшее.
Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1998 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по городу Алматы, Департамента государственных доходов по Костанайской области.
С 2015 года по настоящее время – руководитель Управления камерального контроля, затем дистанционного мониторинга Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Приказом первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №426-л/с назначен руководителем Департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства.
В свою очередь заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Умирзак Бейспеков представил коллективу Департамента государственных доходов по Карагандинской области нового руководителя – Оркашбаева Кайрата Мурзасалыковича.
Оркашбаев Кайрат Мурзасалыкович родился в 1974 году, образование – высшее.
Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1998 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Костанайской области. Работал заместителем руководителя Налогового департамента Костанайской области.
С 2014 года по настоящее время работал заместителем руководителя Налогового департамента Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Приказом первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №429-л/с назначен руководителем Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.