В трех районах Атырауской области установят пожарные вышки

Общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Эту информацию озвучили в ходе совещания в областном акимате, где обсудили вопросы степных пожаров. В частности, речь шла о работе учреждений лесного хозяйства в районах, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлана Жантокова, в этом году будут установлены пожарные вышки в Курмангазинском, Исатайском и Индерском районах. В планах  приобретение пожарных машин и четырех дронов.

Основная часть пожаров происходит на территории государственного природного резервата «Акжайык». Руководству резервата поручено вести ежедневный мониторинг территории при помощи дронов. В то же время, совместно с представителями компетентных органов поручено усилить работу по выявлению лиц, совершивших противоправные действия на территории резервата.

Последний раз возгорание камышовой растительности на территории резервата произошло в начале июня. Общая площадь пожара составила 1 050 гектаров. Огнеборцы работали в сложных условиях, связанных с усилением ветра, заболоченной местностью и густой растительностью.

В связи с труднодоступностью района и затрудненным проходом техники к месту возгорания, в тушении был задействован вертолет МЧС, который осуществил 10 сбросов воды объемом 30 тонн.

 

#Атырауская область #пожарные вышки

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