В Японии началась эвакуация населения в префектуре Иватэ

В мире,США,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина - лесные пожары

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Тушение пожаров также продолжается в районе города Офунато — первое сообщение о пожаре в этой местности появилось около полудня 19 февраля по местному времени, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Как сообщает телеканал NHK, в японской префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек в районе мыса Когуро. 

Ликвидацией возгорания в районе мыса Когуро занимаются как гражданские пожарные специалисты, так и усиление со стороны Сил самообороны Японии (военнослужащие). Несмотря на их усилия, пожар продолжает распространяться и охватил уже около 225 гектаров.

В начале января мощные лесные пожары обрушились на Лос-Анджелес. В середине февраля наводнения и оползни накрыли округ. В некоторых частях округа уровень воды вырос до 120 сантиметров. 

#Япония #эвакуация #пожары

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