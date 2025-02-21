В Японии началась эвакуация населения в префектуре Иватэ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Тушение пожаров также продолжается в районе города Офунато — первое сообщение о пожаре в этой местности появилось около полудня 19 февраля по местному времени, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Как сообщает телеканал NHK, в японской префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек в районе мыса Когуро.

Ликвидацией возгорания в районе мыса Когуро занимаются как гражданские пожарные специалисты, так и усиление со стороны Сил самообороны Японии (военнослужащие). Несмотря на их усилия, пожар продолжает распространяться и охватил уже около 225 гектаров.

В начале января мощные лесные пожары обрушились на Лос-Анджелес. В середине февраля наводнения и оползни накрыли округ. В некоторых частях округа уровень воды вырос до 120 сантиметров.