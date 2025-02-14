Наводнения и оползни обрушились на Лос-Анджелес

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Американский округ Лос-Анджелес, где в январе бушевали пожары, накрыли наводнения и оползни, вызванные ливнями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«В некоторых частях округа Лос-Анджелес наблюдаются оползни и наводнения после сильного ливня - всего через месяц после того, как в регионе произошли смертоносные пожары», - пишет газета New York Post.

Со ссылкой на публикации очевидцев в соцсетях газета отмечает, что в некоторых частях округа Лос-Анджелес уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров.

По данным газеты, ущерб городу уже зафиксирован в центре, а также в районах Малибу, долина Сан-Фернандо, долина Сан-Габриэль, Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.

Немногим ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс выступила с предупреждением о надвигающихся на мегаполис ливнях.

«Жителям Лос-Анджелеса следует готовиться к дождям вплоть до пятницы, при этом сегодня вечером существует наибольший риск сильных ливней, наводнений, оползней и порывов ветра», - написала Басс на странице в соцсети X.

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными и катастрофическими в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.

Ранее стало известно, что страховщики возместят $40 млрд убытков от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.