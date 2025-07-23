Кокшетауский блогер Серикбай Жаныбеков снял на видео одно из самых необычных природных явлений Казахстана — розовое озеро, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео instagram.com/serikbay_janybekov/

Автор опубликовал на своей странице в Instagram впечатляющие кадры, которые передают всю красоту местности.

В сопроводительном тексте к публикации он раскрыл дополнительные детали о съемочной локации, указав название озера и его точное местоположение.

«Озеро Таволжан. Павлодарская область, Успенский район», – указано под постом.

Пользователи социальных сетей оценили творческую работу и остались под большим впечатлением от необычных летних природных пейзажей.

- «Невероятное сочетание красоты и волшебства голубого неба и розового озера»,

- «Красота. Надеюсь в этом озере нет соли, а то наш народ понаедет и вывозет соль ведрами как на Кобейтузе»,

- «Красота под боком. Даже не знала»,

- «Не говорите местонахождение. Прекрасное пусть останется на видео», – гласят комментарии фолловеров.