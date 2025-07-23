Кокшетауский блогер Серикбай Жаныбеков снял на видео одно из самых необычных природных явлений Казахстана — розовое озеро, сообщает Kazpravda.kz
Автор опубликовал на своей странице в Instagram впечатляющие кадры, которые передают всю красоту местности.
В сопроводительном тексте к публикации он раскрыл дополнительные детали о съемочной локации, указав название озера и его точное местоположение.
«Озеро Таволжан. Павлодарская область, Успенский район», – указано под постом.
Пользователи социальных сетей оценили творческую работу и остались под большим впечатлением от необычных летних природных пейзажей.
- «Невероятное сочетание красоты и волшебства голубого неба и розового озера»,
- «Красота. Надеюсь в этом озере нет соли, а то наш народ понаедет и вывозет соль ведрами как на Кобейтузе»,
- «Красота под боком. Даже не знала»,
- «Не говорите местонахождение. Прекрасное пусть останется на видео», – гласят комментарии фолловеров.