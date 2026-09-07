Миллионы кубометров воды сбросили в Коргалжынский заповедник для фламинго

Дана Аменова
корреспондент

Для предотвращения истощения водных объектов в Водном кодексе впервые ввели понятие «экологический сток»

Фото: пресс-служба Минводы

РГП «Казводхоз» сбросило 40 млн кубометров воды для поддержания водного баланса и сохранения биоразнообразия Тенгиз-Коргалжынской системы озер. В работах участвовали три филиала предприятия: «Канал им. К. Сатпаева», а также Карагандинский и Акмолинский филиалы, сообщает Kazpravda.kz

Тенгиз-Коргалжынская система озер находится на территории Коргалжынского заповедника и является местом обитания фламинго и других птиц.

Министерство водных ресурсов и ирригации ежегодно осуществляет природоохранные попуски по всему Казахстану. Миллиарды кубометров воды направляются на сохранение водных объектов и поддержание местных экосистем.

Во время проведения природоохранных попусков специалистами РГП «Казводхоз» организуются круглосуточные дежурства на гидроузлах и водохранилищах, ведется постоянный мониторинг и контроль прохождения воды.

В ведомстве также напомнили, что для предотвращения истощения водных объектов принятым в прошлом году Водным кодексом было впервые введено понятие «экологический сток». Это минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.

Документ также расширяет требования по охране малых рек и озер. Предусмотрен особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников.  

«Защита водных объектов от истощения и загрязнения — одно из важнейших направлений нашей работы наряду с обеспечением аграриев поливной водой. Министерство прикладывает большие усилия для обеспечения стабильной подачи воды на сельхозугодья без ущерба для экологии. Внедрение водосберегающих технологий и современных инструментов учета позволяют эффективно распределять воду, соблюдая баланс между нуждами экономики и окружающей среды», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее в селе Коргалжын Акмолинской области стартовал второй культурно-туристический фестиваль Flamingo Fest. Он объединил гостей из разных районов области, Астаны и соседних регионов. 

#вода #заповедник #озеро #фламинго

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