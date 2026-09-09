Феномен Акжан: как одна лошадь заставила мир заговорить о Казахстане

В конюшне президентской резиденции Касым-Жомарта Токаева живут семь ахалтекинцев, и у каждого своё имя, характер и место в общей родословной. Родоначальником здешней линии стал золотисто-буланый жеребец Ганатлы, именно от него родилась самая известная обитательница конюшни, кобыла редкой изабелловой масти по кличке Ақжан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Ақжан оказалась первым жеребёнком, появившимся в этой конюшне, поэтому Глава государства относится к ней особенно тепло и сам подбирал ей имя. Её мать, тёмно-буланая кобыла Табыс-Dacor, ведёт себя куда сдержаннее знаменитой дочери и девятого мая родила ещё одну кобылку по кличке Бөрте.

Второй жеребец в конюшне, Мерварид, стал отцом сразу двух молодых кобыл, той самой Бөрте и Ақниет, которую в марте этого года принесла кобыла Армита-Мид. Саму Армита-Мид в конюшне считают настоящим лидером среди лошадей, спокойную и уверенную в себе, в отличие от беспокойной и общительной Ақжан.

Именно Ақжан в последние месяцы стала настоящей знаменитостью далеко за пределами Казахстана, её фотографии разошлись по местным и зарубежным изданиям, а о ней самой писал даже старейший британский журнал Country Life. Отличает кобылу необычная внешность, светлая шерсть на солнце отливает металлическим блеском, а после тренировки, когда лошадь потеет, сквозь шерсть начинает просвечивать нежно-розовая кожа.

За всеми семью лошадьми следит целая команда тренеров, конюхов и ветеринаров, а распорядок дня расписан по часам, включая ежедневные тренировки от полутора до двух часов, купание в специальной сушильной зоне и трёхразовое питание с добавлением моркови, яблок, мёда и витаминных добавок. Молодых жеребят пока берегут от серьёзных нагрузок, для них главное сейчас вырасти, окрепнуть и научиться доверять человеку.

Что известно об интеллекте лошадей

Лошадей часто недооценивают, считая их лишь красивыми и послушными животными, но по своим умственным способностям они удивляют исследователей снова и снова. У лошади отличная долговременная память, она способна годами помнить дорогу, местность и даже конкретных людей, с которыми когда-то сталкивалась.

Учёные из университета Сассекса провели эксперимент, показав группе лошадей крупные фотографии людей с разным выражением лица, радостным и злым. Оказалось, что животные считывают человеческие эмоции почти как сородичи, причём чем лучше конкретная лошадь знакома с конкретным человеком, тем точнее она распознаёт его настроение. Ахалтекинцы в этом смысле считаются одной из самых чувствительных пород, они тонко улавливают состояние человека и реагируют на грубость или равнодушие гораздо болезненнее, чем большинство других лошадей.

Почему страны так ревностно охраняют фонд породистых лошадей

Отношение к породистому коневодству как к национальному достоянию характерно далеко не только для Центральной Азии. Индия десятилетиями держала под полным запретом вывоз своей знаменитой марвари, лошади с уникальными закрученными внутрь ушами, опасаясь, что и без того немногочисленное поголовье попросту исчезнет за пределами страны. Частично экспорт разрешили только в 2000 году, да и то небольшими партиями и по особым разрешениям.

Похожая логика долгое время действовала и в отношении фризской лошади в Нидерландах. Веками порода почти не покидала родную провинцию Фрисландию, а разведение жёстко контролировалось студбуком, чтобы сохранить чистоту крови. Сегодня фризов уже экспортируют по всему миру, но статус национального достояния и звание чёрного золота Голландии за породой сохраняются до сих пор.

В каждом из этих случаев власти явно понимают, что породистые лошади - важный ресурс.

Казахстан среди мировых лидеров по числу лошадей

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по итогам 2024 года Казахстан занимал четвёртое место в мире по поголовью лошадей и уверенно удерживал первое место в Центральной Азии. Впереди оказались только Мексика, Бразилия и Монголия, а Китай с Кыргызстаном заметно отстают.

За последние пять лет казахстанское поголовье выросло почти на половину, с 3,1 миллиона до 4,6 миллиона голов, и продолжает увеличиваться быстрее, чем у соседей по региону. Даже при нынешних темпах роста Казахстану есть куда стремиться, ведь до лидирующей тройки стран остаётся ощутимый разрыв в миллионы голов, а сохранение и приумножение чистопородных линий вроде ахалтекинской становится задачей не менее важной, чем развитие любой другой отрасли сельского хозяйства.

Стратегический ресурс, а не просто традиция

Для Казахстана лошадь никогда не была просто животным для перевозок. На ней кочевали, охотились, воевали, ею измеряли достаток семьи и скрепляли союзы, а казахская пословица о коне как о крыльях джигита до сих пор отражает то место, которое конь занимает в национальной культуре.

Но в XXI веке коневодство приобретает и вполне прагматичное измерение. Это экспортный потенциал, это генетический фонд и основа отдельной отрасли. А породистые лошади – могут стать основой для улучшения собственных уникальных племенных табунов.