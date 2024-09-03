ВИК - 2024: в Астане будут курсировать специальные автобусы

Проезд на спецавтобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице с 9 по 13 сентября пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. Для удобства граждан по городу запустят специальные автобусы. Об этом сообщил столичный акимат, передает Kazpravda.kz

Так, во время проведения соревнований для жителей и гостей столицы будут запущены специальные автобусы, которые будут курсировать с нескольких точек с 08:00 до 20:00.

Отмечается, что проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников.

Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий будет запрещен.

Точки сбора и выезда специальных автобусов:

1. Парковочная зона «Астана Арена»

2. Парковочная зона «Бас мешіт»

3. Парковочная зона «ЕХРО»

Также, в целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно.

Жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.