Четыре автобусных маршрута изменят движение в Астане во время проведения ВИК

В Астане с 8 по 13 сентября временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В целях обеспечения жителей и гостей города общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323 по 15 сентября включительно. Просим заранее планировать свой маршрут», - говорится в сообщении.

С измененными схемами движения можно ознакомиться здесь.

Международные соревнования пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.