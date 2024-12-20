Виноградная лоза позволила выжить, встать на ноги и добиться успеха
1
Беседовал Николай Жоров
В Алматы среди граждан, увлеченных виноградарством, отмечается традиционный День сбора винограда. Виноградари, внесшие большой вклад в сохранение и дальнейшее развитие отрасли, отмечают его после окончания сбора солнечной ягоды. Многие десятилетия главным действующим лицом и организатором этого мероприятия является президент Союза виноделов Казахстана, академик Международной академии виноградарства и виноделия (Франция), председатель Ассоциации армянских культурных центров РК «Наири» Артуш Карапетян.