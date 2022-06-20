Вместе преодолевать трудности

В столице подвели итоги республиканского семейного конкурса Family steam challenge 2022.

В проекте, организованном РОО «Сенiмен Болашақ» при поддержке Министерства информации и общест­венного развития РК, принимали участие почти 450 казахстанских семей. На первом этапе конкурса отбор претендентов проходил в режиме онлайн. По его результатам было одобрено 16 работ, которые в итоге и вышли в финал состязаний.

В соответствии с условиями конкурса дети вместе с родителями должны были соорудить подъемный гидравлический кран из доступных материалов – разработка, предложенная компанией Steam Lab. После чего всем участникам предстояло выполнить не менее ответственное задание – подготовить видеоролик и загрузить его в соцсети.

– Онлайн-отбор лучших работ мы запустили еще в апреле. Не менее сложная задача стояла перед членами жюри и на финальном этапе конкурса. Дети в тандеме со своими папами и мамами в очередной раз продемонстрировали свои таланты, изобретательность и волю к победе. Изначально это была замечательная идея, такие конкурсы только на пользу семье, ведь родители и дети учатся совместно преодолевать те или иные трудности. Младшим ее членам это определенно поможет во взрослой жизни при прохождении более серьезных испытаний, – считает депутат Cената Парламента РК Дана Нуржигит.

Победительницей Family steam challenge 2022 и обладательницей денежного приза в полмиллиона тенге стала семья из Атырауской области, которую на конкурсе представляли Меруерт Оташева и ее талантливая дочка Адеми Жумабай. Жительница столицы Салтанат Умашева вместе с сыном Исламом Керемханом заняли второе место с призовым фондом в 300 тыс. тенге. Третье место и 200 тыс. тенге члены жюри конкурса присудили шымкентцам – Серику Айтуарову и его дочери Каусар.